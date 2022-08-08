Депутат Государственной думы Олег Морозов в беседе с Лайфом объяснил невозможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского при нынешнем положении. По его мнению, сейчас они совершенно бессмысленны.

"Переговоры всегда целесообразны, если есть о чём говорить. Проблема сейчас в другом: нет предмета для переговоров, поскольку украинская сторона неоднократно выражала готовность победить нас на поле боя, и это является для них основной переговорной позицией", — объяснил он.

Россия сформулировала свои условия ещё в марте, напомнил депутат. Причём они известны Украине, которая их практически акцептовала, а потом, как выразился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "ушла с радаров" на пять месяцев. По мнению Морозова, сейчас сторонам просто не о чем говорить, а весь вопрос заключается только в том, на какой географической точке современной Незалежной сформируется переговорная позиция, на которую она согласится.

"Рано или поздно это произойдёт. Просто сейчас это может произойти на одних условиях, а через какое-то время, цитируя [главу МИД РФ Сергея] Лаврова, география этих условий может измениться и довольно существенно", — уверен собеседник Лайфа.

Морозов также добавил, что никогда не видел, чтобы президент России Владимир Путин совершал какое-либо внешнеполитическое действие, не имея "подготовленной ярко выраженной позиции, которая потом фиксируется в чётких договорённостях".

"Просто поболтать — это не про Путина. <...> Если говорить о каких-то серьёзных контактах, целях, то Путин никогда не идёт на такие переговоры, не понимая позицию другой стороны и не понимая, чем эти переговоры закончатся. Поэтому сейчас просто говорить не о чем", — заключил депутат.