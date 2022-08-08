Украинки пытаются поднять боевой дух ВСУ голыми фото и видео
Украинки создали телеграм-канал со своими эротическими фото и видео для бойцов ВСУ
Украинки решили внести вклад в "победу" над Россией своими обнажёнными фотографиями. Для этого был создан телеграм-канал, куда можно отправить соблазнительные снимки для бойцов ВСУ. Об этом пишет Daily Star.
По данным издания, ежедневно около 100 эротических кадров приходят модераторам. Девушкам советуют сниматься в домашней обстановке и лучше топлес. Единственное ограничение — никакой порнографии. Автором инициативы стала 39-летняя психолог Анна Рымаренко. По её словам, идею подкинули сами украинские военные.
"Мой друг-солдат пошутил: "Почему бы девушкам не поддержать солдат, присылая свои фотографии в обнажённом виде, это нас очень воодушевит". Я подумала: "Вау! Это хорошая идея", — поделилась она.
Ранее в ВСУ рассказали о всплеске числа "женщин-добровольцев". По данным Минобороны Украины, в ряды военнослужащих влилась почти тысяча женщин с момента начала спецоперации. Подчёркивается, что это именно их желание. Впрочем, как обстоят дела на самом деле, неизвестно.
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