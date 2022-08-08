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8 августа, 11:35

Зеленский рассмотрит петицию о полном запрете на въезд россиян на Украину

Петиция, согласно которой предлагается запретить россиянам въезд на Украину, собрала необходимое количество голосов: теперь её рассмотрит президент Владимир Зеленский. Документ опубликован на официальном сайте лидера Незалежной.

"В целях безопасности каждого украинца сейчас и в будущем мы предлагаем полностью закрыть въезд в Украину всем россиянам на следующие 50 лет и не выдавать виды на жительство россиянам кроме тех, кто воевал на стороне Украины", — указали авторы петиции.

Документ был зарегистрирован в мае. Он набрал более 25 925 голосов.

В МИД пояснили, ответит ли Россия на введение Украиной визового режима

В МИД пояснили, ответит ли Россия на введение Украиной визового режима

Лайф сообщал, что президент Украины Зеленский объявил о введении визового режима для граждан России с 1 июля. По словам главы государства, мера необходима в рамках противодействия "беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности" страны. Россия решила не отвечать на шаги Киева и не вводить визы для граждан Украины.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

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