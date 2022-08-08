Зеленский рассмотрит петицию о полном запрете на въезд россиян на Украину

Петиция, согласно которой предлагается запретить россиянам въезд на Украину, собрала необходимое количество голосов: теперь её рассмотрит президент Владимир Зеленский. Документ опубликован на официальном сайте лидера Незалежной.

"В целях безопасности каждого украинца сейчас и в будущем мы предлагаем полностью закрыть въезд в Украину всем россиянам на следующие 50 лет и не выдавать виды на жительство россиянам кроме тех, кто воевал на стороне Украины", — указали авторы петиции.