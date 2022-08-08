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8 августа, 11:19

Мэр Углегорска отказался писать заявление на бросившую в него ботинок женщину

Мэр Углегорска Цуканов решил не писать заявление на бросившую в него ботинок женщину

<p>Мэр города Углегорска Дмитрий Цуканов. Обложка © VK /<a href="https://vk.com/dtsukanov1969?z=photo703017057_457239053/album703017057_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Дмитрий Цуканов</a></p>

Мэр города Углегорска Дмитрий Цуканов. Обложка © VK / Дмитрий Цуканов

Мэр сахалинского Углегорска Дмитрий Цуканов, в которого местная жительница швырнула плесневелым ботинком, не станет обращаться в полицию. Об этом глава города рассказал изданию "Подъём".

"Происшествие было неожиданным, но заявление писать не буду", — сказал Цуканов.

Напомним, на встрече с губернатором Сахалинской области местная жительница швырнула ботинок с плесенью в мэра Углегорска. Поводом для этого, по словам женщины, стало отчаяние: на протяжении долгих лет она живёт в аварийном доме. После этого на неё составили административный протокол за нарушение общественного порядка, дело ушло на рассмотрение в городской суд. Однако в течение суток после происшествия ей всё-таки выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру.

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Оксана Попова

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