Мэр Углегорска отказался писать заявление на бросившую в него ботинок женщину
Мэр Углегорска Цуканов решил не писать заявление на бросившую в него ботинок женщину
Мэр города Углегорска Дмитрий Цуканов. Обложка © VK / Дмитрий Цуканов
Мэр сахалинского Углегорска Дмитрий Цуканов, в которого местная жительница швырнула плесневелым ботинком, не станет обращаться в полицию. Об этом глава города рассказал изданию "Подъём".
"Происшествие было неожиданным, но заявление писать не буду", — сказал Цуканов.
Напомним, на встрече с губернатором Сахалинской области местная жительница швырнула ботинок с плесенью в мэра Углегорска. Поводом для этого, по словам женщины, стало отчаяние: на протяжении долгих лет она живёт в аварийном доме. После этого на неё составили административный протокол за нарушение общественного порядка, дело ушло на рассмотрение в городской суд. Однако в течение суток после происшествия ей всё-таки выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру.