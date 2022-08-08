Кадыров сообщил об отправке на Украину очередного отряда добровольцев

Очередная группа добровольцев отправляется на Украину для участия в специальной военной операции. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Добровольцы Чеченской Республики отправились на Украину. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Бойцы из различных регионов России полны решительности и готовы вступить в сражение за правду и справедливость на территории Донбасса и Украины. Очередной борт из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова взял курс к месту проведения специальной военной операции", — написал он в телеграм-канале.

Добровольцы прошли двухнедельные курсы ускоренной тактической и огневой подготовки, которые проходили на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Бойцов проводили председатель парламента Магомед Даудов, зампредседателя правительства Абузайд Висмурадов и секретарь Совбеза республики Апты Алаудинов.

Они назвали миссию воинов почётной и подчеркнули, что фашизм и бандеровщина должны быть "искоренены с земли Донбасса". Уже вечером бойцы присоединятся "к братьям по оружию, чтобы защитить от нечисти и фашистов наших людей".