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8 августа, 11:08

Участники "Би-2" показали фото из отпуска в ответ на слухи о тайном отъезде из России

Группа "Би-2" опровергла слухи о тайном отъезде из России

<p>Фото © t.me / <a href="https://t.me/b2band" target="_blank" rel="noopener noreferrer">b2band</a></p>

Фото © t.me / b2band

Участники известной рок-группы "Би-2" в настоящее время находятся в отпуске. Как сообщили сами музыканты, никто из них не покидал территорию России.

  • Фото © t.me / b2band
    Фото © t.me / b2band
  • Фото © t.me / b2band
    Фото © t.me / b2band
  • Фото © t.me / b2band
    Фото © t.me / b2band

Фото © t.me / b2band

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"Идёт пятая неделя нашего ежегодного летнего отпуска. С удивлением читаем вбросы, что мы "тайно и спешно покинули страну". Отдыхать предпочитаем кто как, но всегда — открыто и расслабленно", — говорится в телеграм-канале группы.

Группу "Би-2" освистали в Петербурге на концерте после игры за Суперкубок

Группу "Би-2" освистали в Петербурге на концерте после игры за Суперкубок

Ранее в Госдуме обратились к ФСБ с просьбой запретить солистам "Би-2" въезд в Россию. Автор документа — депутат Госдумы от "Справедливой России — За правду" Дмитрий Кузнецов также попросил СК РФ проверить действия музыкального коллектива на предмет нарушения уголовной статьи о дискредитации Вооружённых сил РФ и принять соответствующие меры. По словам Кузнецова, в непростое для страны время нужно руководствоваться не собственными интересами, а государственными.

Николь Вербер

Комментарий

1
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Yevgeniy Pismenniyсегодня в 11:55

А до этого прям полгода "пахали" ))))))

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