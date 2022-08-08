Участники "Би-2" показали фото из отпуска в ответ на слухи о тайном отъезде из России
Группа "Би-2" опровергла слухи о тайном отъезде из России
Фото © t.me / b2band
Участники известной рок-группы "Би-2" в настоящее время находятся в отпуске. Как сообщили сами музыканты, никто из них не покидал территорию России.
"Идёт пятая неделя нашего ежегодного летнего отпуска. С удивлением читаем вбросы, что мы "тайно и спешно покинули страну". Отдыхать предпочитаем кто как, но всегда — открыто и расслабленно", — говорится в телеграм-канале группы.
Ранее в Госдуме обратились к ФСБ с просьбой запретить солистам "Би-2" въезд в Россию. Автор документа — депутат Госдумы от "Справедливой России — За правду" Дмитрий Кузнецов также попросил СК РФ проверить действия музыкального коллектива на предмет нарушения уголовной статьи о дискредитации Вооружённых сил РФ и принять соответствующие меры. По словам Кузнецова, в непростое для страны время нужно руководствоваться не собственными интересами, а государственными.