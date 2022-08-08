Участники "Би-2" показали фото из отпуска в ответ на слухи о тайном отъезде из России

Участники известной рок-группы "Би-2" в настоящее время находятся в отпуске. Как сообщили сами музыканты, никто из них не покидал территорию России.







"Идёт пятая неделя нашего ежегодного летнего отпуска. С удивлением читаем вбросы, что мы "тайно и спешно покинули страну". Отдыхать предпочитаем кто как, но всегда — открыто и расслабленно", — говорится в телеграм-канале группы.