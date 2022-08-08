"Мы — один народ": Власти Запорожья подписали распоряжение о проведении референдума

Глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума, на котором местным жителям предстоит решить, будет ли регион воссоединяться с РФ.

В Запорожской области единогласно поддержали проведение референдума о вхождении региона в состав РФ. Видео © SHOT

Документ был подписан в рамках форума общественного движения "Мы вместе с Россией" в Мелитополе. Проведение референдума о вхождении области в состав Российской Федерации единогласно поддержало более 700 делегатов из прибывших на мероприятие.