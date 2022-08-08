"Мы — один народ": Власти Запорожья подписали распоряжение о проведении референдума
Глава Запорожья подписал распоряжение о проведении референдума по воссоединению с Россией
Глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума, на котором местным жителям предстоит решить, будет ли регион воссоединяться с РФ.
В Запорожской области единогласно поддержали проведение референдума о вхождении региона в состав РФ. Видео © SHOT
Документ был подписан в рамках форума общественного движения "Мы вместе с Россией" в Мелитополе. Проведение референдума о вхождении области в состав Российской Федерации единогласно поддержало более 700 делегатов из прибывших на мероприятие.
"Мы заявляем о намерении провести референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации в качестве полноправного субъекта. Мы — один народ и мы будем вместе", — зачитал обращение участников форума член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Напомним, в конце июля в Запорожской области подписали указ о создании избиркома для проведения референдума о вхождении в состав России. Глава администрации региона Евгений Балицкий сообщал, что голосование по инициативе жителей области пройдёт осенью, а пока ведётся подготовительная работа.
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ТАСС / Алексей Коновалов