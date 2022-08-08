СВР раскрыла планы Польши взять под контроль часть отраслей экономики Украины

Киев начал постепенно отдавать Польше контроль над перспективными отраслями национальной экономики. В первую очередь это касается аграрной сферы. Об этом свидетельствуют данные Службы внешней разведки России (СВР).

"Поступающая в службу информация свидетельствует о постепенной реализации Варшавой своих далеко идущих планов в отношении Украины. Становится всё очевиднее, что речь идёт не только о возможности введения "польских миротворческих сил" в западные районы этой страны, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства", — говорится на сайте СВР.

По данным разведслужбы, польские компании, пользуясь сложным положением украинских сельхозпроизводителей, начали скупать их продукцию по заниженным ценам. Так, например, они приобретают ячмень нового урожая по 30 долларов за тонну, что почти в пять раз дешевле его реальной стоимости. В связи с этим, как утверждают в СВР, некоторые украинские сельхозпредприятия в скором времени неизбежно станут банкротами. Варшаве это сыграет на руку. Она приобретёт активы компаний и землю по бросовым ценам. Кроме того, по данным службы, польская сторона инвестирует средства в создание транспортной и логистической инфраструктуры Украины, чтобы беспрепятственно вывозить продовольствие из страны. Товары Варшава намерена поставлять на рынки, где их стоимость будет значительно выше.

"Реализации этих устремлений Варшавы способствует созданная Киевом новая юридическая база — принятые Верховной радой в конце июля текущего года закон об особых гарантиях для граждан Польши и закон о приватизации, допускающий продажу украинских промышленных предприятий с 50-процентной скидкой", — подчеркнули в СВР.