Российские средства ПВО перехватили 19 снарядов HIMARS за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили семь украинских беспилотников и девятнадцать реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS. Об этом проинформировал на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, также были успешно перехвачены три баллистические ракеты "Точка-У".