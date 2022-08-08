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Опубликовано 8 августа 2022, 10:40

Российские средства ПВО перехватили 19 снарядов HIMARS за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили семь украинских беспилотников и девятнадцать реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS. Об этом проинформировал на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, также были успешно перехвачены три баллистические ракеты "Точка-У".

"Сбито в воздухе 19 реактивных снарядов американской системы залпового огня "Хаймарс" в районах населённых пунктов Сухая Каменка Харьковской области, Мелитополь Запорожской области и Антоновка Херсонской области", — перечислил представитель военного ведомства.

Что касается беспилотников, то они были сбиты в районах населённых пунктов Кирилловка, Мандрыкино, Крапивницкое (ДНР), Барвенково, Долгенькое, Савинцы (Харьковская область) и Барвинок (Херсонская область).

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Ранее Лайф сообщал, что украинские военные нанесли очередной ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр с помощью американской системы HIMARS. Большую часть ракет перехватила система ПВО.

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Flickr / U.S. Marine Corps / Sgt. Sarah Stegall

Алексей Берковиц
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