Российские средства ПВО перехватили 19 снарядов HIMARS за сутки
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили семь украинских беспилотников и девятнадцать реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS. Об этом проинформировал на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, также были успешно перехвачены три баллистические ракеты "Точка-У".
"Сбито в воздухе 19 реактивных снарядов американской системы залпового огня "Хаймарс" в районах населённых пунктов Сухая Каменка Харьковской области, Мелитополь Запорожской области и Антоновка Херсонской области", — перечислил представитель военного ведомства.
Что касается беспилотников, то они были сбиты в районах населённых пунктов Кирилловка, Мандрыкино, Крапивницкое (ДНР), Барвенково, Долгенькое, Савинцы (Харьковская область) и Барвинок (Херсонская область).
Ранее Лайф сообщал, что украинские военные нанесли очередной ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр с помощью американской системы HIMARS. Большую часть ракет перехватила система ПВО.