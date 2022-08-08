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Опубликовано 8 августа 2022, 10:37

ВС России уничтожили пункты временной дислокации двух батальонов ВСУ в районе Харькова

Российские военные в районе Харькова поразили пункты временной дислокации двух батальонов ВСУ. В результате удара украинские бойцы потеряли 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники, а также до 150 солдат. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате ударов высокоточных ракет воздушного базирования в районе Харькова поражены пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ", — сказал в ходе брифинга генерал-лейтенант.

Кроме того, по его словам, ВС России поразили боевые позиции ВСУ в районах населённых пунктов Белогорка Херсонской области и Павловка Николаевской области. Было уничтожено до 70 националистов и 14 единиц техники.

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Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы РФ уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов, поставленных странами НАТО. Кроме того, они поразили украинский ЗРК "Бук-М1" и пять складов боеприпасов.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Александра Васильева
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