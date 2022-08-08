ВС РФ уничтожили около сотни украинских военных в Николаевской области и под Херсоном

До 70 националистов и 14 единиц автомобильной техники были уничтожены в результате удара ВКС России по позициям неприятеля в Херсонской и Николаевской областях. Об этом проинформировал на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.