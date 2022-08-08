ВС РФ уничтожили около сотни украинских военных в Николаевской области и под Херсоном
До 70 националистов и 14 единиц автомобильной техники были уничтожены в результате удара ВКС России по позициям неприятеля в Херсонской и Николаевской областях. Об этом проинформировал на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Ударами ВКС России по боевым позициям 105-го и 106-го батальонов 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 70 националистов и 14 единиц автомобильной техники", — сообщил он.
Ещё до тридцати украинских военнослужащих было ликвидировано в результате удара по позициям 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Новополтавки Николаевской области, добавил представитель военного ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что российские войска в Николаевской области уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов, поставленных странами НАТО, и подавили взводы РСЗО "Град" и орудий "Мста-Б" в ДНР.