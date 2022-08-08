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Опубликовано 8 августа 2022, 10:27
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МО РФ: "Кракен" утратил боеспособность из-за массовых потерь и дезертирства

Украинское националистическое формирование "Кракен" утратило боеспособность на Харьковском направлении из-за массовых потерь и дезертирства. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наёмников утратило боеспособность нацформирование "Кракен", — отметил он.

Конашенков добавил, что для восполнения потерь командиры "Кракена" пытаются заставить вступать в свои ряды жителей Харькова, но безуспешно.

Киев разместил националистов "Кракена" и теробороны в больницах Харькова и Сум
Киев разместил националистов "Кракена" и теробороны в больницах Харькова и Сум

А в конце июля Минобороны РФ информировало, что российские ВКС ударили по пункту временной дислокации нацформирования "Кракен" в Харькове, уничтожив до 350 националистов и 11 единиц военной техники.

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Getty Images / Christopher Furlong

Александра Вишнякова
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