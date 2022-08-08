МО РФ: "Кракен" утратил боеспособность из-за массовых потерь и дезертирства
Украинское националистическое формирование "Кракен" утратило боеспособность на Харьковском направлении из-за массовых потерь и дезертирства. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наёмников утратило боеспособность нацформирование "Кракен", — отметил он.
Конашенков добавил, что для восполнения потерь командиры "Кракена" пытаются заставить вступать в свои ряды жителей Харькова, но безуспешно.
А в конце июля Минобороны РФ информировало, что российские ВКС ударили по пункту временной дислокации нацформирования "Кракен" в Харькове, уничтожив до 350 националистов и 11 единиц военной техники.
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