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8 августа, 10:35

Разнесло на части: Момент взрыва газового баллона в машине в Ростовской области сняли на видео

В Ростовской области машину разнесло на части из-за взрыва газового баллона

В Ростовской области в городе Азове на Кагальницком шоссе загорелся легковой автомобиль. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия. На них видно, как из баллона в задней части машины выходит газ. Спустя несколько минут он взрывается, разрывая авто на части.

Момент взрыва газового баллона в автомобиле. Видео © LIFE

Как сообщил Лайфу источник, "мицубиси" стояла около заправки. Водитель успел выбежать. Иномарка горела несколько минут, местные жители уже хотели потушить её самостоятельно, но заметили, что из машины идёт газ. После взрыва задняя часть автомобиля превратилась в груду чёрного железа. А пламя охватило весь салон.

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Ранее мощный взрыв поднял на воздух заправку в Казахстане. Кадры с места происшествия сразу же разлетелись по всем соцсетям. В результате происшествия были уничтожены лёгковушка и погрузочная автотехника, две топливораздаточные колонки, а также разрушено здание заправки.

Обложка ©

LIFE

Александра Васильева

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