Лукашенко назвал страну, которая готова "оттяпать" часть Украины, а Белоруссию — проглотить целиком

Польша является самым агрессивным государством по отношению к Белоруссии, считает президент республики Александр Лукашенко. По его словам, Варшава готова "проглотить" всю страну.

"Посмотрите в Польше. Самое агрессивное по отношению к нам государство... Они сели на американскую кобылу и скачут по Европе... Они уже готовы часть Украины оттяпать, Белоруссию они целиком готовы проглотить. Не получится", — сказал Лукашенко во время встречи с коллективом Миорского металлопрокатного завода.