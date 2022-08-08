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8 августа, 10:46

Лукашенко назвал страну, которая готова "оттяпать" часть Украины, а Белоруссию — проглотить целиком

Лукашенко: Польша — самое агрессивное государство по отношению к Белоруссии

Польша является самым агрессивным государством по отношению к Белоруссии, считает президент республики Александр Лукашенко. По его словам, Варшава готова "проглотить" всю страну.

"Посмотрите в Польше. Самое агрессивное по отношению к нам государство... Они сели на американскую кобылу и скачут по Европе... Они уже готовы часть Украины оттяпать, Белоруссию они целиком готовы проглотить. Не получится", — сказал Лукашенко во время встречи с коллективом Миорского металлопрокатного завода.

Он назвал нынешние польские власти временщиками и несамостоятельными политиками.

На Украине рассказали о "совместных операциях" Киева с Польшей

На Украине рассказали о "совместных операциях" Киева с Польшей

А ранее сегодня Служба внешней разведки России сообщила, что Киев начал постепенно отдавать Польше контроль над перспективными отраслями экономики Украины. В первую очередь это касается аграрной сферы.

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kremlin.ru

Александра Вишнякова

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