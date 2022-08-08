Лукашенко назвал страну, которая готова "оттяпать" часть Украины, а Белоруссию — проглотить целиком
Лукашенко: Польша — самое агрессивное государство по отношению к Белоруссии
Польша является самым агрессивным государством по отношению к Белоруссии, считает президент республики Александр Лукашенко. По его словам, Варшава готова "проглотить" всю страну.
"Посмотрите в Польше. Самое агрессивное по отношению к нам государство... Они сели на американскую кобылу и скачут по Европе... Они уже готовы часть Украины оттяпать, Белоруссию они целиком готовы проглотить. Не получится", — сказал Лукашенко во время встречи с коллективом Миорского металлопрокатного завода.
Он назвал нынешние польские власти временщиками и несамостоятельными политиками.
А ранее сегодня Служба внешней разведки России сообщила, что Киев начал постепенно отдавать Польше контроль над перспективными отраслями экономики Украины. В первую очередь это касается аграрной сферы.