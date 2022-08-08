Певец Иракли в шутку переименовал хит "Лондон – Париж" в "Волга – Иртыш"

Чтобы поддержать российский курс на импортозамещение, песню "Лондон – Париж" нужно переименовать в "Волга – Иртыш". С таким предложением обратился к гостям фестиваля Summer Fest в Екатеринбурге непосредственно исполнитель этой песни Иракли Пирцхалава.

Он также порекомендовал избавиться от иностранных названий в музыке, чтобы соблюсти политкорректность. Впрочем, уже после выступления он поспешил заявить, что эти слова были не более чем шуткой для интерактива с публикой.

"В этом есть часть юмора, юмор спасает от драматических ситуаций и грусти. Это был интерактив, официально песня не будет перепеваться. Как она была, так она и есть. Она не политична. Я считаю, что нельзя политизировать искусство и спорт, к сожалению, сегодня происходит иногда иначе", — пояснил певец "Подъёму".