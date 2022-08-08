США уличили в поиске замены Зеленскому
РИА "Новости": США начали искать замену президенту Украины Зеленскому
США начали искать замену украинскому президенту Владимиру Зеленскому, которого раньше всеобъемлюще поддерживали. Такое мнение сложилось у обозревателя РИА "Новости" Виктории Никифоровой в связи с потерей рейтингов и шквалом критики, которое обрушивается на нынешнего главу Незалежной.
Согласно материалам агентства, представители Запада поменяли мнение в отношении украинского лидера. В частности, своё недовольство руководством страны высказывают американские конгрессмены, журналисты и правозащитники, которые ещё совсем недавно были целиком и полностью на его стороне. В статье также приводится доклад Amnesty International о военных преступлениях ВСУ, в котором организация обвиняет Незалежную в нарушении международного права.
"На какую-то высокую мораль американских партнёров надеяться бессмысленно. Глобальный обком просто принялся подыскивать Зеленскому замену. Артист явно не справляется. Сегодня его место в прогрессивных СМИ занял тот самый генерал Залужный, с которым у Зеленского и так были контры", — пишет колумнистка.
Кроме того, она отмечает и отношение местных националистов к Зеленскому. По словам журналистки, боевики нацбатальонов всегда его недолюбливали, однако в последнее время против главы Незалежной негативно настроены ещё и представители ВСУ.
Кстати, ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер предрёк Зеленскому трагический конец. Он считает, что в скором времени на Украине может произойти государственный переворот. Причём немаловажную роль в этом играет и потеря Зеленским поддержки со стороны западных лидеров. Многие политики уже перестают верить в образ героя, созданный для лидера Незалежной, и отказываются предоставлять Киеву помощь.
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Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency