США начали искать замену украинскому президенту Владимиру Зеленскому, которого раньше всеобъемлюще поддерживали. Такое мнение сложилось у обозревателя РИА "Новости" Виктории Никифоровой в связи с потерей рейтингов и шквалом критики, которое обрушивается на нынешнего главу Незалежной.

Согласно материалам агентства, представители Запада поменяли мнение в отношении украинского лидера. В частности, своё недовольство руководством страны высказывают американские конгрессмены, журналисты и правозащитники, которые ещё совсем недавно были целиком и полностью на его стороне. В статье также приводится доклад Amnesty International о военных преступлениях ВСУ, в котором организация обвиняет Незалежную в нарушении международного права.

"На какую-то высокую мораль американских партнёров надеяться бессмысленно. Глобальный обком просто принялся подыскивать Зеленскому замену. Артист явно не справляется. Сегодня его место в прогрессивных СМИ занял тот самый генерал Залужный, с которым у Зеленского и так были контры", — пишет колумнистка.

Кроме того, она отмечает и отношение местных националистов к Зеленскому. По словам журналистки, боевики нацбатальонов всегда его недолюбливали, однако в последнее время против главы Незалежной негативно настроены ещё и представители ВСУ.