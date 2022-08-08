Российские войска уничтожили за сутки пять пунктов управления ВСУ

Российские военные нанесли удар по пяти пунктам управления ВСУ в ДНР и Херсонской области, а также уничтожили живую силу и технику противника в 117 районах. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе оперативно-тактической группы ВСУ "Соледар" в районе населённого пункта Часов Яр ДНР и 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что поражены и склады с боеприпасами 66-й, 110-й механизированных и 56-й мотопехотной бригад в районе населённого пункта Водяное, пять складов боеприпасов ВСУ в районах Красногоровки, Новомихайловки и Артёмовска, а также хранилище горючего в районе Новомихайловки в ДНР.