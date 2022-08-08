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8 августа, 11:13

Советский космонавт Анатолий Филипченко умер в 94 года

На 95-м году жизни умер дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Анатолий Филипченко, который был участником первого в мире группового полёта трёх космических кораблей, сообщает "Роскосмос".

"В октябре 1969 года в качестве командира корабля "Союз-7" совершил первый космический полёт длительностью пять суток вместе с Владиславом Волковым и Виктором Горбатко. Впервые в мире был осуществлён групповой полёт трёх космических кораблей совместно с "Союзом-6" и "Союзом-8", напомнили в компании.

Там также выразили соболезнования родным и близким космонавта и подчеркнули, что "память о нём навсегда сохранится в наших сердцах".

Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Валерий Рюмин

Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Валерий Рюмин

Ранее Лайф писал, что в Москве в возрасте 84 лет умер советский и российский пилот, учёный, а также первый за всю историю человечества водитель луноходов Вячеслав Георгиевич Довгань.

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ТАСС / Альберт Пушкарёв

Татьяна Миссуми

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