Бегун умер во время марафона "Европа – Азия" в Екатеринбурге
В Екатеринбурге во время марафона "Европа – Азия" скончался 37-летний бегун Ильяс Маленков. Об этом пишет портал E1.ru. Также кадры с места, снятые очевидцами, появились в соцсетях.
Спортсмену стало плохо во время марафона "Европа – Азия" в Екатеринбурге. © VK / Инцидент Екатеринбург
Мужчина участвовал в забеге при тридцатиградусной жаре, почти добежал до финиша, однако в какой-то момент ему стало плохо. Неравнодушные люди попытались помочь спортсмену: давали попить воды и старались не дать ему потерять сознание. В итоге его увезли в больницу, а позже коллеги сообщили о его смерти.
Как рассказали организаторы соревнования, перед участием в марафоне бегун предоставил медицинскую справку, в которой говорилось, что он здоров и может быть допущен до мероприятия. Мужчина часто принимал участие в забегах. У умершего остались молодая жена и четырёхлетний сын.
Ранее в возрасте 46 лет умер российский бобслеист Дмитрий Стёпушкин. Наибольших успехов он добился в соревнованиях четвёрок. В 2005 и 2007 годах он становился победителем общего зачёта Кубка мира, в 2006-м и 2009-м выигрывал золото на чемпионатах Европы. Также в активе россиянина — три серебряные и одна бронзовая медаль на чемпионатах мира.