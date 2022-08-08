Бегун умер во время марафона "Европа – Азия" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге во время марафона "Европа – Азия" скончался 37-летний бегун Ильяс Маленков. Об этом пишет портал E1.ru. Также кадры с места, снятые очевидцами, появились в соцсетях.

Спортсмену стало плохо во время марафона "Европа – Азия" в Екатеринбурге. © VK / Инцидент Екатеринбург

Мужчина участвовал в забеге при тридцатиградусной жаре, почти добежал до финиша, однако в какой-то момент ему стало плохо. Неравнодушные люди попытались помочь спортсмену: давали попить воды и старались не дать ему потерять сознание. В итоге его увезли в больницу, а позже коллеги сообщили о его смерти.

Как рассказали организаторы соревнования, перед участием в марафоне бегун предоставил медицинскую справку, в которой говорилось, что он здоров и может быть допущен до мероприятия. Мужчина часто принимал участие в забегах. У умершего остались молодая жена и четырёхлетний сын.