Захарова допустила введение мер против Латвии из-за давления на россиян при въезде

Москва может ввести ответные меры против Латвии из-за давления представителей правоохранительных органов страны на россиян при въезде. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По её словам, глава МИД республики Эдгар Ринкевич "не понял" обращения России и заявил в ответ на ноты ведомства, что Москве "бессмысленно протестовать против того, что происходит на территории Латвии". Кроме того, министр сообщил, что Рига "будет продолжать действовать в интересах национальной безопасности".

"Ну что же. Высказывания господина Ринкевича лишний раз подтверждают, что в Риге даже не помышляют об исправлении ситуации. В этой связи, как это заведено в международных отношениях, будем рассматривать возможные ответные меры", — написала Захарова в телеграм-канале.