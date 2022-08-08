В Коми упал самолёт Cessna, три человека погибли

Легкомоторный самолёт Cessna упал недалеко от Ухты (Республика Коми) при заходе на посадку. На борту было три человека, они погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"В аэропорту Ухты при заходе на посадку в 400 м от полосы в лесу упал частный легкомоторный самолёт Cessna 177. На борту находилось три человека, они погибли", — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, после падения борт загорелся. Самолёт принадлежал авиалесоохране.