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8 августа, 11:39

В Коми упал самолёт Cessna, три человека погибли

Легкомоторный самолёт Cessna упал недалеко от Ухты (Республика Коми) при заходе на посадку. На борту было три человека, они погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"В аэропорту Ухты при заходе на посадку в 400 м от полосы в лесу упал частный легкомоторный самолёт Cessna 177. На борту находилось три человека, они погибли", рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, после падения борт загорелся. Самолёт принадлежал авиалесоохране.

Под Серпуховом самолёт приземлился на воду и утонул

Под Серпуховом самолёт приземлился на воду и утонул

А ранее в Грузии вертолёт приграничной полиции Ми-8 потерпел крушение в горах. На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, как воздушное судно в какой-то момент начало кружиться вокруг себя, затем его снесло вбок, после чего винтокрылая машина врезается в скалы и взрывается.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Александра Вишнякова

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