Под Серпуховом самолёт приземлился на воду и утонул

Под Серпуховом потерпел аварию легкомоторный частный самолёт CZAW SportCruiser. Такую информацию со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил телеканал "360".

Самолёт приземлился на воду в Ланьшинском карьере в СНТ "Рыбацкая деревня" и утонул. На борту находился лишь пилот — по сведениям МЧС, он не пострадал. Очевидцы приводнения помогли ему выбраться из воды, в медицинской помощи пилот не нуждался.

"Самолёт не разбился, приземлился на воду в карьер. Пилот жив, извлечён из воды с помощью очевидцев", — рассказали в МЧС.

В ведомстве добавили, что в результате авиакатастрофы разлива топлива нет. Теперь пилот упавшего самолёта собирается самостоятельно извлечь свой летательный аппарат из воды.