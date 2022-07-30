Под Серпуховом самолёт приземлился на воду и утонул
Под Серпуховом потерпел аварию легкомоторный частный самолёт CZAW SportCruiser. Такую информацию со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил телеканал "360".
Самолёт приземлился на воду в Ланьшинском карьере в СНТ "Рыбацкая деревня" и утонул. На борту находился лишь пилот — по сведениям МЧС, он не пострадал. Очевидцы приводнения помогли ему выбраться из воды, в медицинской помощи пилот не нуждался.
"Самолёт не разбился, приземлился на воду в карьер. Пилот жив, извлечён из воды с помощью очевидцев", — рассказали в МЧС.
В ведомстве добавили, что в результате авиакатастрофы разлива топлива нет. Теперь пилот упавшего самолёта собирается самостоятельно извлечь свой летательный аппарат из воды.
Ранее небольшой самолёт рухнул в воду в городе Хантингтон-Бич, это произошло всего в нескольких метрах от берега на глазах у отдыхающих. Очевидцам удалось снять видео, на котором оказался зафиксирован момент падения машины.
ТАСС / Алексей Павлишак