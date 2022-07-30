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30 июля, 00:55

Под Серпуховом самолёт приземлился на воду и утонул

Под Серпуховом потерпел аварию легкомоторный частный самолёт CZAW SportCruiser. Такую информацию со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил телеканал "360".

Самолёт приземлился на воду в Ланьшинском карьере в СНТ "Рыбацкая деревня" и утонул. На борту находился лишь пилот — по сведениям МЧС, он не пострадал. Очевидцы приводнения помогли ему выбраться из воды, в медицинской помощи пилот не нуждался.

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"Самолёт не разбился, приземлился на воду в карьер. Пилот жив, извлечён из воды с помощью очевидцев", — рассказали в МЧС.

В ведомстве добавили, что в результате авиакатастрофы разлива топлива нет. Теперь пилот упавшего самолёта собирается самостоятельно извлечь свой летательный аппарат из воды.

Ранее небольшой самолёт рухнул в воду в городе Хантингтон-Бич, это произошло ​​всего в нескольких метрах от берега на глазах у отдыхающих. Очевидцам удалось снять видео, на котором оказался зафиксирован момент падения машины.

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ТАСС / Алексей Павлишак

Юлия Коновалова

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