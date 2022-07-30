Телеканал "Рен-ТВ" приступил к съёмкам сериала "Библиотекарь"
Телеканал "Рен-ТВ" при поддержке "НМГ-студии" приступил к съёмкам сериала "Библиотекарь" по мотивам культового одноимённого романа Михаила Елизарова, который в 2008 году получил премию "Русский Букер". Опубликованный в 2007 году "Библиотекарь" переведён на многие языки, он стал бестселлером во Франции, Италии, Великобритании, Японии, Китае и Сербии.
Жанр сериала можно определить как постсоветское фэнтези, постмодернистский триллер или магический соцреализм. Главный герой — Алексей Вязинцев, — искренне ненавидящий всё совковое, узнаёт, что несколько книг забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из этих книг даёт конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы, Памяти.
Различные группы читателей ведут за них ожесточённую борьбу, образуя тайную сеть библиотек со своим кодексом, правилами и целями. Обнищавшие врачи и инженеры, бывшие зэки и менты, забытые спортсмены, журналисты, не попавшие в тон эпохи, — все они обрели новый смысл в книгах Громова и готовы за них умирать. Главному герою в исполнении Никиты Ефремова предстоит поиск самой главной книги — книги Смысла.
Автор романа отметил, что сейчас для "Библиотекаря" очень правильное время. Происходит замещение так называемых старых элит, проявляется, просыпается настоящая Россия. Герои "Библиотекаря" — это люди, которые сегодня собрались и поехали в Донбасс. Именно сейчас его эстетика очень созвучна моменту — она жива, как никогда ранее.
"Впервые я увидел сценарий год назад и понял, что это абсолютно уникальная история с непередаваемой атмосферой. У меня как у режиссёра появилась возможность создать аутентичную киновселенную. Процесс подготовки к съёмкам был очень долгим: нужно было проработать все детали сеттинга, каждую сюжетную линию. В сериале огромное количество героев с невероятным бэкграундом. Очень хочется порадовать поклонников книги и открыть её тем, кто пока не знаком с миром "Библиотекаря", — рассказал режиссёр Игорь Твердохлебов.
Исполнитель главной роли добавил, что было много обсуждений с режиссёром Игорем Твердохлебовым, каким должен быть герой. В сценарии по сравнению с книгой появились обстоятельства, усиливающие линию Алексея Вязинцева. Так, герой живёт обычной, естественной жизнью — и вдруг встречается с чем-то необъяснимым.
Генеральный директор "Рен-ТВ" Владимир Тюлин отметил, что экранизация таких самобытных произведений, как "Библиотекарь", — это серьёзный вызов и для продюсерской команды, и для режиссёра, и для актёрского состава. У "Библиотекаря" есть своя армия поклонников, для которых сериал может стать огромным подарком, визуализировав с помощью богатого инструментария современного кинематографа мир, созданный Елизаровым. Сегодня сериал воспринимается не просто как фэнтези, хотя это, конечно, будет блокбастер, который оценят все любители остросюжетных фильмов. Вместе с тем "Библиотекарь" — это серьёзное осмысление новейшей истории нашей страны, отражение интереснейшей эпохи, её образов, подытожил Тюлин.
Ранее Лайф сообщал об опубликовании нового трейлера предыстории "Игры престолов". Телеканал НВО выпустил новый трейлер сериала "Дом дракона". Мировая премьера состоится на стриминговом сервисе 21 августа, российская, как ожидается, в онлайн-кинотеатре "Амедиатека" 22 августа. Трейлер можно посмотреть на YouTube.
Предоставлено Лайфу