Телеканал "Рен-ТВ" приступил к съёмкам сериала "Библиотекарь"

Телеканал "Рен-ТВ" при поддержке "НМГ-студии" приступил к съёмкам сериала "Библиотекарь" по мотивам культового одноимённого романа Михаила Елизарова, который в 2008 году получил премию "Русский Букер". Опубликованный в 2007 году "Библиотекарь" переведён на многие языки, он стал бестселлером во Франции, Италии, Великобритании, Японии, Китае и Сербии.

Жанр сериала можно определить как постсоветское фэнтези, постмодернистский триллер или магический соцреализм. Главный герой — Алексей Вязинцев, — искренне ненавидящий всё совковое, узнаёт, что несколько книг забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из этих книг даёт конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы, Памяти.

Различные группы читателей ведут за них ожесточённую борьбу, образуя тайную сеть библиотек со своим кодексом, правилами и целями. Обнищавшие врачи и инженеры, бывшие зэки и менты, забытые спортсмены, журналисты, не попавшие в тон эпохи, — все они обрели новый смысл в книгах Громова и готовы за них умирать. Главному герою в исполнении Никиты Ефремова предстоит поиск самой главной книги — книги Смысла.

Автор романа отметил, что сейчас для "Библиотекаря" очень правильное время. Происходит замещение так называемых старых элит, проявляется, просыпается настоящая Россия. Герои "Библиотекаря" — это люди, которые сегодня собрались и поехали в Донбасс. Именно сейчас его эстетика очень созвучна моменту — она жива, как никогда ранее.

"Впервые я увидел сценарий год назад и понял, что это абсолютно уникальная история с непередаваемой атмосферой. У меня как у режиссёра появилась возможность создать аутентичную киновселенную. Процесс подготовки к съёмкам был очень долгим: нужно было проработать все детали сеттинга, каждую сюжетную линию. В сериале огромное количество героев с невероятным бэкграундом. Очень хочется порадовать поклонников книги и открыть её тем, кто пока не знаком с миром "Библиотекаря", — рассказал режиссёр Игорь Твердохлебов.

Исполнитель главной роли добавил, что было много обсуждений с режиссёром Игорем Твердохлебовым, каким должен быть герой. В сценарии по сравнению с книгой появились обстоятельства, усиливающие линию Алексея Вязинцева. Так, герой живёт обычной, естественной жизнью — и вдруг встречается с чем-то необъяснимым.

Генеральный директор "Рен-ТВ" Владимир Тюлин отметил, что экранизация таких самобытных произведений, как "Библиотекарь", — это серьёзный вызов и для продюсерской команды, и для режиссёра, и для актёрского состава. У "Библиотекаря" есть своя армия поклонников, для которых сериал может стать огромным подарком, визуализировав с помощью богатого инструментария современного кинематографа мир, созданный Елизаровым. Сегодня сериал воспринимается не просто как фэнтези, хотя это, конечно, будет блокбастер, который оценят все любители остросюжетных фильмов. Вместе с тем "Библиотекарь" — это серьёзное осмысление новейшей истории нашей страны, отражение интереснейшей эпохи, её образов, подытожил Тюлин.