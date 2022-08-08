Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения Илье Яшину
Мосгорсуд отказал муниципальному депутату Илье Яшину* в изменении меры пресечения, а постановление Басманного суда Москвы о заключении блогера под стражу было признано законным. Об этом Лайфу рассказали адвокаты Яшина после заседания, которое прошло в закрытом режиме.
"В удовлетворении апелляционной жалобы отказали, Яшин остаётся под стражей", — сообщил защитник депутата Вадим Прохоров.
Сейчас Яшин содержится в СИЗО-7 в Капотне. Вместе с ним в камере находятся ещё шесть человек, которые в основном подозреваются в экономических преступлениях. По словам адвоката, жалоб на условия содержания у Яшина нет, его не устраивает лишь сам факт заключения под стражу.
Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении Яшина стало известно 12 июля. Перед этим в квартире блогера в Хамовниках прошёл обыск. Депутату было предъявлено обвинение по делу о фейках о ВС России. 13 июля суд арестовал Яшина. Блогер пробудет под стражей два месяца — до 12 сентября текущего года.
* Включён в реестр СМИ-иноагентов.
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