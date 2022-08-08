Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения Илье Яшину

Мосгорсуд отказал муниципальному депутату Илье Яшину* в изменении меры пресечения, а постановление Басманного суда Москвы о заключении блогера под стражу было признано законным. Об этом Лайфу рассказали адвокаты Яшина после заседания, которое прошло в закрытом режиме.

Сейчас Яшин содержится в СИЗО-7 в Капотне. Вместе с ним в камере находятся ещё шесть человек, которые в основном подозреваются в экономических преступлениях. По словам адвоката, жалоб на условия содержания у Яшина нет, его не устраивает лишь сам факт заключения под стражу.