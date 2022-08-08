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8 августа, 12:20

В Сургуте авиадиспетчер убил жену и покончил с собой

<p>Погибший. Фото © VKontakte / <a href="https://vk.com/id651209821" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олег Мацегора</a></p>

Погибший. Фото © VKontakte / Олег Мацегора

Авиадиспетчер и член ЛДПР из ХМАО Олег Мацегора убил свою супругу, а затем совершил самоубийство. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. Известно, что Мацегора хранил у себя дома огнестрельное оружие.

Глава окружного отделения партии Артём Зайцев рассказал Лайфу, что с Олегом всегда было интересно общаться, в том числе про небо, ведь мужчина по совместительству был авиадиспетчером. По словам Зайцева, Мацегора никогда не говорил о семье.

"Что стало причиной трагедии, я не знаю, среди членов партии он никогда не разговаривал о своей семейной жизни. Один раз только сказал, что летом у него дочь в университет поступает. О трагедии с Олегом узнал от коллег своих, но подробностей, к сожалению, не знаю", — рассказал Лайфу Зайцев.

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Анатолий Симоненко

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