Глава Запорожья поручил ЦИК проработать вопрос о проведении референдума по вхождению в РФ

Сегодня в Мелитополе в рамках форума общественного движения "Мы вместе с Россией" был зачитан текст резолюции с предложением провести референдум о вхождении региона в состав РФ. Все участники форума — более 700 человек — поддержали решение. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

В обращении, которое зачитал член главного совета администрации региона Владимир Рогов, заявлялось, что пора восстановить историческую справедливость и связать будущее Запорожской области вместе с Россией. По мнению авторов резолюции, так регион будет защищён от любых посягательств. В тексте они подчеркнули, что решение о необходимости провести референдум было основано на принципе свободного выбора, главной ценностью являлось мнение каждого жителя региона.

Балицкий сообщил о подписании резолюции с предложением провести референдум. Видео © t.me / Балицкий Евгений