Глава Запорожья поручил ЦИК проработать вопрос о проведении референдума по вхождению в РФ
Сегодня в Мелитополе в рамках форума общественного движения "Мы вместе с Россией" был зачитан текст резолюции с предложением провести референдум о вхождении региона в состав РФ. Все участники форума — более 700 человек — поддержали решение. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
В обращении, которое зачитал член главного совета администрации региона Владимир Рогов, заявлялось, что пора восстановить историческую справедливость и связать будущее Запорожской области вместе с Россией. По мнению авторов резолюции, так регион будет защищён от любых посягательств. В тексте они подчеркнули, что решение о необходимости провести референдум было основано на принципе свободного выбора, главной ценностью являлось мнение каждого жителя региона.
Балицкий сообщил о подписании резолюции с предложением провести референдум. Видео © t.me / Балицкий Евгений
"Друзья мои, сейчас в вашем присутствии я подписываю распоряжение Центральной избирательной комиссии Запорожской области о начале и подготовке проведения референдума по воссоединению Запорожской области с Российской Федерацией", — объявил Балицкий, после чего в зале раздались бурные аплодисменты.
Напомним, в конце июля в Запорожской области подписали указ о создании избиркома для проведения референдума о вхождении в состав России. Глава администрации региона Евгений Балицкий сообщал, что голосование по инициативе жителей области пройдёт осенью, а пока ведётся подготовительная работа.
t.me / Балицкий Евгений