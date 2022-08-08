Медведь "отомстил" пожарным за сгоревшую берлогу, съев их консервы и оладьи

К лесному лагерю пожарных, которые борются с огнём в Ханты-Мансийском автономном округе, вышел медведь. Его берлога сгорела, и косолапый, видимо, отправился мстить за это огнеборцам. Проделки хищника попали на видео.

Пожарные смогли заснять косолапого "туриста". Видео © VK / Наш Ханты-Мансийск

Всё произошло в лесах Кондинского района ХМАО. Там к пожарным днём вышел медведь, который вскрыл их консервы и закусил оладьями. На опубликованных кадрах видно, что лохматый "турист" заходит в лагерь к пожарным, а совсем рядом бушует пожар. Зверь "по-хозяйски" оценил обстановку, а затем ушёл.

Как рассказали свидетели, мишка приходил к мужчинам несколько раз. Позже они сообщили, что, продвинувшись вглубь, они обнаружили сгоревшую берлогу медведя.