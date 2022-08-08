Эксперты оценили опасность новой "китайской угрозы" — генипавируса и объяснили, может ли он дойти до России

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский в беседе с телеканалом "360" заверил, что опасность распространения нового вида генипавируса, который может передаваться человеку от диких животных, на территории всей планеты крайне низка.

Он отметил, что вирус уже известен учёным, заражение фиксировалось с конца ХХ века. В одном случае было выявлено, что заболевание может в дальнейшем передаваться от человека к человеку. Возбудитель относится к эндемичным, то есть распространён у определённых типов животных, в частности летучих лис и летучих собак, на территории Юго-Восточной Азии, Китая, Непала, Индии. По словам врача, выявление нового вида говорит о том, что эволюционный процесс таких вирусов продолжается, причём некоторые из них могут преодолевать межвидовой барьер и вновь появляться у человека.

"Глобальную опасность распространения вируса на всю планету я бы оценил как крайне низкую. Эти заболевания природно-очаговые, тесно связаны с ареалом распространения данного вида животных", — заявил эксперт, добавив, что информация о новом виде представляет интерес для Роспотребнадзора, Минздрава — "и не более того".

Также и доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что генипавирус пока не продемонстрировал свойства, из-за которых его стоило бы опасаться. В интервью радио Sputnik он допустил, что новый вид может распространиться из Китая в Россию, однако заверил, что даже в случае, если это произойдёт, волноваться не стоит.

"Это тот случай, когда возбудитель вируса должен оставаться в сфере интересов специалистов, но не общества. Работать с этим вирусом нужно, но не более. Я бы не стал сейчас пугать людей генипавирусом. <...> Хотя генипавирус может дойти до России, но бояться его совершенно не нужно", — подчеркнул Аграновский.