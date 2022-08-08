Дни на Земле становятся длиннее, учёные не могут объяснить причину

Астрономы забили тревогу. Учёные заявляют, что продолжительность светового дня на нашей планете стала загадочным образом увеличиваться. Об этом пишет Phys.org.

Согласно исследованиям, за последние несколько десятилетий заметно ускорилось вращение Земли вокруг своей оси. В связи с этим дни на нашей планете становятся короче. Так, в июне этого года учёные установили рекорд самого короткого дня за последние полвека или около того. Однако, несмотря на это, с 2020 года это постоянное ускорение сменилось замедлением.

Как заявляют специалисты, дни снова становятся длиннее — это фиксируется с помощью атомных часов. Причём это крайне серьёзно влияет на GPS и другие технологии, важные для человека в современной жизни. Вот только этот любопытный феномен пока остаётся необъяснимым, учёные пока не могут разобраться в причинах.

Не исключено, что данные изменения могут быть связаны с природными катаклизмами. В частности, среди первопричин исследователи рассматривают таяние ледников или вулканов, в результате которых в атмосферу попало огромное количество воды.