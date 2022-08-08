ВСУ впервые применили американскую ракету AGM-88 в Донбассе
Украинскими военными впервые была задействована американская высокоскоростная ракета AGM-88 из новых поставок спецсредств НАТО, которая целенаправленно бьёт по радарам противовоздушной обороны. Фото сбитых обломков снаряда публикуют паблики в "Телеграме".
Боеприпас выдала маркировка на хвостовом оперении BSU-60 A/B. Эти ракеты можно запускать с наземных установок — AGM-88 цепляется на самолёты натовского образца, чаще всего на F-16. Дальность пуска противорадиационной ракеты составляет 25–150 километров.
При этом стоит отметить, что в Штатах не объявляли о поставках ракет на Украину. Кроме того, данное вооружение не числится в перечне предоставляемой военной помощи. Из чего следует вывод, что вооружение Киеву передаётся вне официальных каналов и заявок, что говорит о новом уровне сотрудничества Пентагона и ВСУ.
А ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о количестве уничтоженного российскими военными западного оружия во время спецоперации на Украине. В частности, за минувшие две недели ВСУ потеряли 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW. Также за последнее время в ходе ударов ВС РФ выведено из строя шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа "Стингер".