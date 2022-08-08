ВСУ впервые применили американскую ракету AGM-88 в Донбассе

Украинскими военными впервые была задействована американская высокоскоростная ракета AGM-88 из новых поставок спецсредств НАТО, которая целенаправленно бьёт по радарам противовоздушной обороны. Фото сбитых обломков снаряда публикуют паблики в "Телеграме".





Боеприпас выдала маркировка на хвостовом оперении BSU-60 A/B. Эти ракеты можно запускать с наземных установок — AGM-88 цепляется на самолёты натовского образца, чаще всего на F-16. Дальность пуска противорадиационной ракеты составляет 25–150 километров.

При этом стоит отметить, что в Штатах не объявляли о поставках ракет на Украину. Кроме того, данное вооружение не числится в перечне предоставляемой военной помощи. Из чего следует вывод, что вооружение Киеву передаётся вне официальных каналов и заявок, что говорит о новом уровне сотрудничества Пентагона и ВСУ.