Пушилин: Решение о форме обучения в школах и вузах ДНР примут к началу учебного года

Власти Донецкой Народной Республики решат вопрос о форме обучения — очной или удалённой — в вузах и школах региона к 1 сентября. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с министром просвещения России Сергеем Кравцовым.

"Что касается формы обучения в новом [учебном] году. Для всех нас, для всех школьников и студентов наиболее предпочтительная форма обучения очная. Но окончательное решение будет принято перед 1 сентября. Это зависит от обстановки и безопасности", — подчеркнул руководитель республики.

Отметим, что 8 августа прошла встреча Пушилина с делегацией Минпросвещения РФ во главе с Кравцовым, на которой обсуждались вопросы сотрудничества ДНР и России в образовательной сфере. Как рассказал Кравцов, уже решён вопрос с учебниками в школах республики — к 1 сентября они будут поставлены. Также продолжается переквалификация учителей, ведутся ремонтные работы в школах, детсадах. По словам министра образования и науки ДНР Ольги Колударовой, к 1 сентября школьников республики будут готовы принять 569 образовательных учреждений и 27 школ-интернатов.

"К началу учебного года мы планируем открыть 577 детских садов, а также 60 организаций СПО", — добавила Колударова.