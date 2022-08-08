В Нижнем Тагиле нашли прибитое гвоздями к полу тело мужчины

В Нижнем Тагиле в подвале обнаружили труп мужчины, который к тому же был прибит гвоздями к полу. Об этом пишет портал E1.ru. По данным источника издания, всё произошло в Ленинском районе ещё в середине июля, однако известно об этом стало лишь недавно.

К моменту когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, СК и похоронной службы, тело уже сильно разложилось и вздулось, поскольку лежало в воде. Из-за этого также не удалось установить личность погибшего. Теперь решается вопрос о возбуждении дела.