Ветеран "Альфы" не поверил в браваду СБУ о срыве покушения на министра обороны Украины

Почётный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров прокомментировал заявление СБУ о предотвращённом покушении на министра обороны Украины Алексея Резникова и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.

"К сообщению СБУ я отношусь как к очередной пропагандистской утке, цель которой — отвлечь внимание от того, что на самом деле украинские диверсанты, террористы совершают покушения на руководителей администраций в тех районах, которые контролируются Россией, и эти преступления видны всему миру", — приводит его слова РИА "Новости".

При этом Гончаров отметил, что при наличии хоть каких-нибудь доказательств СБУ обязательно бы их предоставила. По его мнению, данное заявление — не что иное, как "попытка обелить силовиков в глазах украинского общества на фоне их провалов".