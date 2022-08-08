СБУ сообщила о предотвращении покушения на министра обороны и главу разведки Украины
Задержание подозреваемых в подготовке покушения на министра обороны и главу разведки Украины. Скриншот © Служба безопасности Украины
На Украине предотвратили покушение на министра обороны страны Алексея Резникова и руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
По подозрению в подготовке нападения задержаны жители Луганска и Киева. При этом спецслужбы Незалежной обвиняют Россию в курировании действий "диверсионно-разведывательной группы". В заявлении СБУ говорится, что также якобы планировалось ликвидировать некоего "известного украинского активиста". Доказательства, подтверждающие эти сведения, службой не представлены.
Ранее СБУ сообщила, что бывший заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, занимавший пост с 2008 по 2010 год, подозревается в государственной измене.