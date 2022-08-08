СБУ сообщила о предотвращении покушения на министра обороны и главу разведки Украины

На Украине предотвратили покушение на министра обороны страны Алексея Резникова и руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

По подозрению в подготовке нападения задержаны жители Луганска и Киева. При этом спецслужбы Незалежной обвиняют Россию в курировании действий "диверсионно-разведывательной группы". В заявлении СБУ говорится, что также якобы планировалось ликвидировать некоего "известного украинского активиста". Доказательства, подтверждающие эти сведения, службой не представлены.