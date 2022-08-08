НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 августа, 15:56

СБУ сообщила о предотвращении покушения на министра обороны и главу разведки Украины

<p>Задержание подозреваемых в подготовке покушения на министра обороны и главу разведки Украины. Скриншот © <a href="https://t.me/SBUkr/4790" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Служба безопасности Украины</a></p>

Задержание подозреваемых в подготовке покушения на министра обороны и главу разведки Украины. Скриншот © Служба безопасности Украины

На Украине предотвратили покушение на министра обороны страны Алексея Резникова и руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

По подозрению в подготовке нападения задержаны жители Луганска и Киева. При этом спецслужбы Незалежной обвиняют Россию в курировании действий "диверсионно-разведывательной группы". В заявлении СБУ говорится, что также якобы планировалось ликвидировать некоего "известного украинского активиста". Доказательства, подтверждающие эти сведения, службой не представлены.

СБУ задержала мужчину, призывавшего ракетами ударить по памятнику Бандере во Львове

СБУ задержала мужчину, призывавшего ракетами ударить по памятнику Бандере во Львове

Ранее СБУ сообщила, что бывший заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, занимавший пост с 2008 по 2010 год, подозревается в государственной измене.

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров