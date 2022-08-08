ВЦИОМ: Только 7% российских родителей воспитывают детей ремнём

Большинство российских родителей в качестве метода воспитания детей используют нравоучения и наставления (76%), а вот к физическим наказаниям прибегают всё реже. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, лидерство остаётся за устными методами — нравоучениями, наставлениями (76%). Чаще всего так воспитывают отпрысков родители 45–59 лет (81%), россияне с высшим образованием (85%) и жители Москвы (83%).

Второй по популярности метод — им пользуется 31% родителей — это ограничение прогулок, просмотра ТВ, времени, проведённого с гаджетами. На третьем месте — хорошо знакомое самим современным родителям из их детства наказание — угол. Его используют 19% респондентов. Телесные наказания сегодня применяют намного реже — шлепки и подзатыльники практикуют только 13% опрошенных, а ремень — всего 7%.

"Угол в качестве метода воспитания используют 19% современных родителей, что в 1,6 раза реже по сравнению с тем, как воспитывали их. Те, у кого нет детей, говорят о допустимости подобного метода чаще других — 24%. Телесные наказания современные родители применяют намного реже: шлепки и подзатыльники используют 13% (реже в полтора раза по сравнению с тем, как воспитывали их), а ремень — 7% (реже в три раза)", — рассказали во ВЦИОМе.

Оказалось, что если в детстве человек сталкивался с каким-либо методом воспитания, то он с большей вероятностью будет использовать его по отношению к своим детям. Те россияне, кого воспитывали через нравоучения, применяют их к своим детям в 92% случаев, столкнувшиеся в своём детстве с ограничениями выбирают такой метод по отношению к детям в два раза чаще. Подобный тренд распространяется и на другие методы воспитания.