Военный комиссар Петербурга объяснил снижение числа уклонистов

С каждым годом уклонистов в России становится меньше. Об этом по результатам завершившегося 15 июля весеннего призыва газете "Петербургский дневник" сообщил военный комиссар Северной столицы, Герой России, полковник Сергей Качковский. По его словам, этому способствует в том числе закон, запрещающий брать на государственную службу тех, кто не служил.

"Каждый призыв мы совместно с полицией отрабатываем около пяти-шести тысяч таких граждан. Как правило, из этого количества уходят в войска около 5%. Большинство имеют отсрочку или болезни, освобождающие от призыва, просто эти граждане вовремя не проинформировали военкомат о своём статусе и формально получили статус уклоняющихся", — пояснил Качковский.