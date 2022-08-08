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8 августа, 15:50

Военный комиссар Петербурга объяснил снижение числа уклонистов

С каждым годом уклонистов в России становится меньше. Об этом по результатам завершившегося 15 июля весеннего призыва газете "Петербургский дневник" сообщил военный комиссар Северной столицы, Герой России, полковник Сергей Качковский. По его словам, этому способствует в том числе закон, запрещающий брать на государственную службу тех, кто не служил.

"Каждый призыв мы совместно с полицией отрабатываем около пяти-шести тысяч таких граждан. Как правило, из этого количества уходят в войска около 5%. Большинство имеют отсрочку или болезни, освобождающие от призыва, просто эти граждане вовремя не проинформировали военкомат о своём статусе и формально получили статус уклоняющихся", — пояснил Качковский.

Ранее на "Госуслугах" начался приём заявок на получение отсрочки в рамках осеннего призыва для ИТ-специалистов. Заполнить форму должны сами организации на своих сотрудников до 11 августа.

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Путин подписал указ о весеннем призыве

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VKontakte / Минобороны России

Анатолий Симоненко

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