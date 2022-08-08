Американский телеканал CBS удалил фильм о незаконной торговле западным оружием на Украине

С сайта американского телеканала CBS пропал документальный фильм Arming Ukraine ("Вооружая Украину"), в котором говорилось о том, что значительная часть западной военной помощи Незалежной не доходит до фронта. Также в материалы, опубликованные на портале CBS News, внесены правки.

Согласно примечанию редактора, статья была отредактирована, чтобы "отразить изменения с момента съёмок документального фильма CBS Reports "Вооружая Украину". Также обновляется и сам фильм в связи с тем, что там якобы приводились "устаревшие", апрельские данные.

По заявлению канала, ситуация с поставками значительно улучшилась после завершения работы над фильмом. В ленте волонтёр из Литвы Йонас Охман говорил, что только 30% западного оружия в итоге доходит до бойцов ВСУ. CBS изъял его цитату, а также удалил твит с его словами.