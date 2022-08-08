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8 августа, 15:15

Процент отказа в регистрации кандидатов на выборах в сентябре обновил минимум

Эксперты Независимого общественного мониторинга (НОМ) заявили, что процент отказов в регистрации кандидатов на выборах, которые пройдут в сентябре 2022 года, обновил минимум прошлых лет. Как сказано на сайте организации, все они законны и связаны с грубыми нарушениями.

"По данным ГАС "Выборы", 13 кандидатов на выборах высших должностных лиц выбыли из кампании, отказавшись от участия либо не представив документы в избирательные комиссии. В отношении четверых кандидатов избирательными комиссиями были вынесены решения об отказе в регистрации кандидатов", — рассказали в НОМ.

Во всех случаях для отказа было "очевидное и бесспорное основание — недостаточное число действительных подписей муниципальных депутатов", объяснили эксперты. Так, в Новгородской области кандидат от партии "Яблоко" Анна Черепанова не смогла собрать необходимое число подписей муниципальных депутатов: по итогам рассмотрения были учтены лишь десять из них, а четыре признали недействительными.

"Всего необходимо было собрать 114 подписей муниципальных депутатов. Примечательно, что и в представленных кандидатом Черепановой членами облизбиркома документах обнаружены ошибки", — сказал эксперт НОМ, представитель АПЭК в регионе Алексей Громский.

Аналогичный отказ также зафиксирован в Республике Карелии, где кандидат предоставил 81 подпись из 84-х необходимых. Что касается отказов в регистрации списков кандидатов, то такое решение было принято дважды: в отношении "Партии Дела" (Северная Осетия) и партии "Коммунисты России"(Удмуртия). Кроме того, три региональных отделения политических партий не представили документы, и их кандидаты утратили статус.

Часто члены избирательных комиссий идут навстречу кандидатам. Например, на выборах главы Удмуртии в одном из листов поддержки от КПРФ Александра Сырова была допущена техническая ошибка. Он воспользовался законным правом на замену листа, после чего ЦИК принял документы и зарегистрировал его кандидатом. Именно это лист стал решающим, подчеркнули в НОМ.

Лайф уже сообщал, что в этом году единый день голосования пройдёт 11 сентября, но в тех регионах, где губернаторы уйдут в отставку после 11 июня 2022 года, выборы пройдут уже в 2023 году. В 12 регионах России выборы губернаторов и депутатов заксобраний будут идти три дня. Такое решение приняли власти Карелии, Удмуртии, Краснодарского края, Владимирской, Калининградской, Белгородской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Сахалинской, Амурской, Ярославской областей.

ЦИК не получила ни одной жалобы по избирательным кампаниям в регионах

ЦИК не получила ни одной жалобы по избирательным кампаниям в регионах

В некоторых регионах проголосовать можно будет дистанционно. Так, на портале "Госуслуги" идёт приём заявок на участие в дистанционном электронном голосовании в сентябре на выборах в Калужской, Калининградской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях. Кстати, ЦИК уже сформировала территориальную избирательную комиссию для онлайн-голосования. В состав вошло 15 человек с правом решающего голоса. Председателем назначен заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массух. По словам Эллы Памфиловой, его замечания стали импульсом к развитию и совершенствованию системы.

Обложка ©

ТАСС / Смирнов Владимир

Оксана Попова

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