Процент отказа в регистрации кандидатов на выборах в сентябре обновил минимум

Эксперты Независимого общественного мониторинга (НОМ) заявили, что процент отказов в регистрации кандидатов на выборах, которые пройдут в сентябре 2022 года, обновил минимум прошлых лет. Как сказано на сайте организации, все они законны и связаны с грубыми нарушениями.

"По данным ГАС "Выборы", 13 кандидатов на выборах высших должностных лиц выбыли из кампании, отказавшись от участия либо не представив документы в избирательные комиссии. В отношении четверых кандидатов избирательными комиссиями были вынесены решения об отказе в регистрации кандидатов", — рассказали в НОМ.

Во всех случаях для отказа было "очевидное и бесспорное основание — недостаточное число действительных подписей муниципальных депутатов", объяснили эксперты. Так, в Новгородской области кандидат от партии "Яблоко" Анна Черепанова не смогла собрать необходимое число подписей муниципальных депутатов: по итогам рассмотрения были учтены лишь десять из них, а четыре признали недействительными.

"Всего необходимо было собрать 114 подписей муниципальных депутатов. Примечательно, что и в представленных кандидатом Черепановой членами облизбиркома документах обнаружены ошибки", — сказал эксперт НОМ, представитель АПЭК в регионе Алексей Громский.

Аналогичный отказ также зафиксирован в Республике Карелии, где кандидат предоставил 81 подпись из 84-х необходимых. Что касается отказов в регистрации списков кандидатов, то такое решение было принято дважды: в отношении "Партии Дела" (Северная Осетия) и партии "Коммунисты России"(Удмуртия). Кроме того, три региональных отделения политических партий не представили документы, и их кандидаты утратили статус.

Часто члены избирательных комиссий идут навстречу кандидатам. Например, на выборах главы Удмуртии в одном из листов поддержки от КПРФ Александра Сырова была допущена техническая ошибка. Он воспользовался законным правом на замену листа, после чего ЦИК принял документы и зарегистрировал его кандидатом. Именно это лист стал решающим, подчеркнули в НОМ.

Лайф уже сообщал, что в этом году единый день голосования пройдёт 11 сентября, но в тех регионах, где губернаторы уйдут в отставку после 11 июня 2022 года, выборы пройдут уже в 2023 году. В 12 регионах России выборы губернаторов и депутатов заксобраний будут идти три дня. Такое решение приняли власти Карелии, Удмуртии, Краснодарского края, Владимирской, Калининградской, Белгородской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Сахалинской, Амурской, Ярославской областей.