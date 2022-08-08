Более ста морских котиков освободили от смертоносных ошейников на острове Тюлений

Общественные организации Сахалина — клуб "Бумеранг" и "Друзья океана" — завершили экспедицию на остров Тюлений, где находится крупнейшее на Дальнем Востоке репродуктивное лежбище сивучей. Благодаря специалистам более ста морских котиков были спасены от смертоносных ошейников в виде пластикового мусора. Об этом сообщает kp.ru.

"В большинстве случаев без вмешательства человека ослабленным котикам с пластиковыми удавками на шеях оставалось жить совсем не долго. Учёные-наблюдатели были на Тюленьем с июня и распутали первую половину тюленей, а в конце июля на остров приехала экспедиция "Друзья океана", в команде которой было два ветеринарных врача", — сказали волонтёры.

Животных отлавливали при помощи сачков. Затем им срезали ошейники телескопическим шестом и работали с применением дистанционного инъектора и разрешённых седативных препаратов. По словам активистов, обездвижить котиков было самой сложной задачей, но с ней успешно справились.

"Жилковые рыболовные сети, тонкие упаковочные ленты из пластика до костей позвоночника врезались в тело животных и приносили им страшные мучения. Ветеринарным врачам приходилось проводить полевые операции по извлечению частями таких ошейников у страдающих животных", — признаются активисты.









Волонтёры рассказали, что на острове Тюлений они работают на протяжении трёх лет совместно с учёными и ветеринарными врачами. Там они оказывают помощь животным, которые запутываются в мусоре. В 2020 году из "пластиковой петли" было спасено 28 северных морских котиков, а в 2021 году — уже 64. В этом году цифра увеличилась до 105. Также были спасены и три сивучёнка, которые родились пару месяцев назад.