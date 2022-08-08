Историк провёл параллели между "Операцией Z" и событиями в Грузии в 2008 году

Историк, политолог, руководитель православного корпуса движения "Наши" Борис Якеменко провёл параллели между российской "Операцией Z" на Украине и событиями в Грузии в 2008 году. Он обратил внимание на то, что и Киев, и Тбилиси действовали по наущению США.

В 1990 году Южная Осетия объявила о выходе из Грузинской ССР и спустя два года стала самопровозглашённой, напомнил Якеменко. Грузия же, направляемая американскими кураторами, в 2008 году с поддержкой военных советников и западным оружием напала на Цхинвал. В то время страной управлял Михаил Саакашвили, с которым историк сравнивает нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. "Такая же дешёвая и идиотская марионетка", — пишет он.

В итоге Россия встала на защиту Осетии и быстро принудила Грузию к миру. Благодаря этому тысячи жизней мирных граждан в Южной Осетии были спасены, а у подмандатной Грузии "навсегда была отбита охота проделать ещё раз что-нибудь подобное", отметил политолог. Затем РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии от Грузии, а осетины высказали желание войти в состав нашего государства — вернуться на свою историческую и культурную родину, заметил Якеменко.

"Сходство грузинского и украинского сценариев ещё и в том, что и тот и другой коренятся в далёком советском прошлом. Большевики стимулировали рост национально-политического самосознания у народов, не нуждавшихся в этом, а также произвольно проводили границы, не учитывая интересов и желания населения. Эти действия заложили долгосрочные межнациональные противоречия и территориальные претензии", — считает историк.

По его словам, за счёт русской земли и населения увеличивалась территория и численность союзных республик. В частности, речь идёт о Южной Осетии и Абхазии, которые были отданы Грузинской ССР, а также Приднестровье, Нагорном Карабахе и Донбассе. Причём и тогда, и сейчас Москва занимала позицию, точно обозначенную президентом Владимиром Путиным, отметил эксперт. В феврале российский лидер заявлял, что главная задача заключается в защите людей, которые подвергаются издевательствам и геноциду. В ходе обращения он отмечал, что РФ будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей.

"Взгляд в 2008 год не оставляет сомнений в том, чем закончится специальная военная операция России в Донбассе. Вспомним легендарную надпись, оставленную тогда в Осетии кем-то из российских солдат: "Грузины. Учитесь военному делу настоящим образом. Приедем — проверим!" Скоро эта надпись появится на стенах многих украинских городов. Придётся заменить только одно первое слово", — заключил Якеменко.