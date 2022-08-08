Песков ответил на вопрос о поездке Путина на Генассамблею ООН
Президент России Владимир Путин не поедет на 77-ю сессию Генассамблеи ООН, которая состоится в сентябре в Нью-Йорке. Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства также не собирается выступать и по видеосвязи.
"Нет. Поездка и выступление не планируются", — сказал представитель Кремля журналистам в ответ на соответствующие вопросы.
Ранее Путин подписал распоряжение, согласно которому министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 77-й Генеральной Ассамблее ООН. По предварительной программе, неделя высокого уровня пройдёт с 20 по 26 сентября. Выступление представителя России в ООН запланировано на первую половину дня 24 сентября на уровне министра.