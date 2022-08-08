Песков ответил на вопрос о поездке Путина на Генассамблею ООН

Президент России Владимир Путин не поедет на 77-ю сессию Генассамблеи ООН, которая состоится в сентябре в Нью-Йорке. Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства также не собирается выступать и по видеосвязи.

"Нет. Поездка и выступление не планируются", — сказал представитель Кремля журналистам в ответ на соответствующие вопросы.