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8 августа, 14:20

Россиян предупредили о лихорадке из-за кошачьих царапин

Ветеринар Шеляков рассказал об опасности лихорадки из-за кошачьих царапин

Кошачьи царапины могут обернуться для человека фелинозом — то есть доброкачественной лихорадкой. Об этом Ura.ru в День кошек рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

"Есть такое понятие, как болезнь кошачьей царапины, или по-другому фелиноз — это доброкачественная лихорадка. Если кошка хорошо поцарапает, то возможно повышение температуры с набуханием лимфоузлов, к счастью, быстро проходящее. Кошачьи царапины болезненнее, чем собачьи, и с укусами то же самое. Если кошка укусит палец, может рука опухнуть до локтя, с собаками такого не происходит", — рассказал Шеляков.

Он подчеркнул, что в кошачьих когтях могут жить самые разные микроорганизмы, и сравнил их с немытыми ножами. Порезы от них могут воспаляться и долго заживать, вызывая порой лихорадку. Для ускорения процесса эксперт советует обработать рану йодом или хлоргексидином и, если раны очень глубокие, принять антибиотик.

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Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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