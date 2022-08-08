ЦИК не получила ни одной жалобы по избирательным кампаниям в регионах

На данный момент Центризбирком не получил ни одной жалобы по региональным избирательным кампаниям. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"На сей момент в ЦИК России не поступило ни одной жалобы по региональным кампаниям, требующей рассмотрения на заседании комиссии. При этом ЦИК постоянно держит руку на пульсе, внимательно отрабатывая все обращения по всем уровням выборов", — приводит её слова телеграм-канал Центризбиркома.

Лайф уже сообщал, что в этом году единый день голосования пройдёт 11 сентября, но в тех регионах, где губернаторы уйдут в отставку после 11 июня 2022 года, выборы пройдут уже в 2023 году. В 12 регионах России выборы губернаторов и депутатов заксобраний будут идти три дня. Такое решение приняли власти Карелии, Удмуртии, Краснодарского края, Владимирской, Калининградской, Белгородской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Сахалинской, Амурской, Ярославской областей.