ЦИК не получила ни одной жалобы по избирательным кампаниям в регионах
На данный момент Центризбирком не получил ни одной жалобы по региональным избирательным кампаниям. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"На сей момент в ЦИК России не поступило ни одной жалобы по региональным кампаниям, требующей рассмотрения на заседании комиссии. При этом ЦИК постоянно держит руку на пульсе, внимательно отрабатывая все обращения по всем уровням выборов", — приводит её слова телеграм-канал Центризбиркома.
Лайф уже сообщал, что в этом году единый день голосования пройдёт 11 сентября, но в тех регионах, где губернаторы уйдут в отставку после 11 июня 2022 года, выборы пройдут уже в 2023 году. В 12 регионах России выборы губернаторов и депутатов заксобраний будут идти три дня. Такое решение приняли власти Карелии, Удмуртии, Краснодарского края, Владимирской, Калининградской, Белгородской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Сахалинской, Амурской, Ярославской областей.
В некоторых регионах проголосовать можно будет дистанционно. Так, на портале "Госуслуги" идёт приём заявок на участие в дистанционном электронном голосовании в сентябре на выборах в Калужской, Калининградской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях. Кстати, ЦИК уже сформировала территориальную избирательную комиссию для онлайн-голосования. В состав вошло 15 человек с правом решающего голоса. Председателем назначен заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массуха. По словам Эллы Памфиловой, его замечания стали импульсом к развитию и совершенствованию системы.
ТАСС / Сергей Бобылев