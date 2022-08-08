Завершилась регистрация кандидатов на выборы глав 14 регионов РФ

В России завершилась регистрация кандидатов на выборы высших должностных лиц 14 регионов. Об этом сообщила в понедельник глава ЦИК Элла Памфилова. За высокие посты в единый день голосования поборются кандидаты от 11 политических партий, а также два самовыдвиженца.

Из 75 претендентов, которые принесли документы на регистрацию, было отказано всего четырём, то есть процент отказа в этом году беспрецедентно низок. В 2021 году процент отказа в регистрации составлял 20%, в 2020-м — 34%, в этот раз — всего 5,3%.

"Таким образом, конкуренция на выборах высших должностных лиц в среднем составит пять претендентов на место", — приводит слова Памфиловой телеграм-канал Центризбиркома.

Лайф уже сообщал, что в этом году единый день голосования пройдёт 11 сентября, но в тех регионах, где губернаторы уйдут в отставку после 11 июня 2022 года, выборы пройдут уже в 2023 году. В 12 регионах России выборы губернаторов и депутатов заксобраний будут идти три дня. Такое решение приняли власти Карелии, Удмуртии, Краснодарского края, Владимирской, Калининградской, Белгородской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Сахалинской, Амурской, Ярославской областей.