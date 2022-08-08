Завершилась регистрация кандидатов на выборы глав 14 регионов РФ
ЦИК зарегистрировала на выборах губернаторов кандидатов от 11 партий и двух самовыдвиженцев
В России завершилась регистрация кандидатов на выборы высших должностных лиц 14 регионов. Об этом сообщила в понедельник глава ЦИК Элла Памфилова. За высокие посты в единый день голосования поборются кандидаты от 11 политических партий, а также два самовыдвиженца.
Из 75 претендентов, которые принесли документы на регистрацию, было отказано всего четырём, то есть процент отказа в этом году беспрецедентно низок. В 2021 году процент отказа в регистрации составлял 20%, в 2020-м — 34%, в этот раз — всего 5,3%.
"Таким образом, конкуренция на выборах высших должностных лиц в среднем составит пять претендентов на место", — приводит слова Памфиловой телеграм-канал Центризбиркома.
Лайф уже сообщал, что в этом году единый день голосования пройдёт 11 сентября, но в тех регионах, где губернаторы уйдут в отставку после 11 июня 2022 года, выборы пройдут уже в 2023 году. В 12 регионах России выборы губернаторов и депутатов заксобраний будут идти три дня. Такое решение приняли власти Карелии, Удмуртии, Краснодарского края, Владимирской, Калининградской, Белгородской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Сахалинской, Амурской, Ярославской областей.
В некоторых регионах проголосовать можно будет дистанционно. Так, на портале "Госуслуги" идёт приём заявок на участие в дистанционном электронном голосовании в сентябре на выборах в Калужской, Калининградской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях. Кстати, ЦИК уже сформировала территориальную избирательную комиссию для онлайн-голосования. В состав вошло 15 человек с правом решающего голоса. Председателем назначен заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массуха. По словам Эллы Памфиловой, его замечания стали импульсом к развитию и совершенствованию системы.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин