Названа причина появления нового "китайского" вируса, которым уже заболели десятки человек
Врач Звонков назвал причину появления генипавируса, которым уже заболели десятки человек
Есть высокая вероятность того, что обнаруженный в Китае вид генипавируса LayV ("Ланъе") — далеко не новый. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал врач-терапевт Андрей Звонков. Он пояснил, что большинство ныне существующих инфекций имеют зоонозное происхождение, которые передаются от животных к человеку, и, возможно, этот — не исключение.
"Новый вирус — это не значит, что он новый на самом деле. Скорее всего, он давно жил в своей среде среди животных, и, просто учитывая, что китайцы, извините, едят всё подряд, всё, что шевелится, они, естественно, и заражаются всем этим. У нас 90% всех инфекций, особенно новых, идут с Востока, оттуда, где народу много, а еды не хватает", — объяснил он.
Врач рассказал, что более 90% существующих инфекций имеют зоонозное происхождение, они изначально пришли от животных и потом ассимилировались среди людей. Так, натуральная оспа досталась человеку от верблюдов, а чума — это кишечная инфекция блох, которая десять тысяч лет назад мутировала и превратилась в страшную болезнь. По его словам, если бы люди не ели животных, то никогда не узнали бы о многих заболеваниях.
"Чаще всего, если человек заразился животным вирусом, он перенёс его сам, иммунная система его как-то поборола, и на этом всё закончилось. Очень часто вирусы такого зоонозного типа, заражая людей, дальше не передаются, веточка оказывается тупиковой", — указал собеседник Лайфа.
Как объяснил медик, иммунная система защищает инфицированного столько, сколько может: если она не справляется, то она "убивает человека, чтобы сократить распространение болезни в популяции и спасти остальных". К тому же существует особый критерий, по которому определяют тяжесть инфекции. Если у "Ланъе" появится в названии ТОРС или Sars, это будет означать, что он вызывает тяжёлый острый респираторный синдром, объяснил врач.
Лайф напоминает, в Китае в провинциях Шаньдун и Хэнань был выявлен новый вид генипавируса, который может передаваться человеку от диких животных. Учёные дали ему название LayV ("Ланъе"). Новым типом инфекции заразилось уже 35 жителей, однако случаев смертельного исхода или тяжёлого течения болезни установлено не было.
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