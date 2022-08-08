Названа причина появления нового "китайского" вируса, которым уже заболели десятки человек

Есть высокая вероятность того, что обнаруженный в Китае вид генипавируса LayV ("Ланъе") — далеко не новый. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал врач-терапевт Андрей Звонков. Он пояснил, что большинство ныне существующих инфекций имеют зоонозное происхождение, которые передаются от животных к человеку, и, возможно, этот — не исключение.

"Новый вирус — это не значит, что он новый на самом деле. Скорее всего, он давно жил в своей среде среди животных, и, просто учитывая, что китайцы, извините, едят всё подряд, всё, что шевелится, они, естественно, и заражаются всем этим. У нас 90% всех инфекций, особенно новых, идут с Востока, оттуда, где народу много, а еды не хватает", — объяснил он.

Врач рассказал, что более 90% существующих инфекций имеют зоонозное происхождение, они изначально пришли от животных и потом ассимилировались среди людей. Так, натуральная оспа досталась человеку от верблюдов, а чума — это кишечная инфекция блох, которая десять тысяч лет назад мутировала и превратилась в страшную болезнь. По его словам, если бы люди не ели животных, то никогда не узнали бы о многих заболеваниях.

"Чаще всего, если человек заразился животным вирусом, он перенёс его сам, иммунная система его как-то поборола, и на этом всё закончилось. Очень часто вирусы такого зоонозного типа, заражая людей, дальше не передаются, веточка оказывается тупиковой", — указал собеседник Лайфа.

Как объяснил медик, иммунная система защищает инфицированного столько, сколько может: если она не справляется, то она "убивает человека, чтобы сократить распространение болезни в популяции и спасти остальных". К тому же существует особый критерий, по которому определяют тяжесть инфекции. Если у "Ланъе" появится в названии ТОРС или Sars, это будет означать, что он вызывает тяжёлый острый респираторный синдром, объяснил врач.