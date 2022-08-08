Политолог Безпалько объяснил, с кем Польша поборется за контроль над экономикой Украины
Самыми "лакомыми кусочками" экономики Украины, которые захотят получить западные партнёры Киева, станут зерно, земля, промышленность и долговые обязательства. Об этом в беседе с Лайфом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько. Эксперт полагает, что эти объекты интересуют не только Польшу, но и ряд других стран Европы.
Безпалько комментирует сообщение Службы внешней разведки России, которая узнала, что Киев начал постепенно отдавать Польше контроль над перспективными отраслями национальной экономики. В первую очередь это касается аграрной сферы. Польские компании, пользуясь сложным положением украинских сельхозпроизводителей, уже начали скупать их продукцию по заниженным ценам. Это может привести к банкротству некоторых предприятий, что сыграет на руку Варшаве.
"Ничего удивительного, если это будет реализовано. Действительно, сейчас Украина в преддверии своего краха, схлопывания экономики будет распродаваться элитами тем, кто вложит больше денег. А после элита с этими деньгами сбежит на Запад", — отметил собеседник Лайфа.
Польша, по мнению Безпалько, таким образом защищает национальные интересы и старается извлечь максимум выгоды из происходящего на Украине. Но эта страна не станет главным бенефициаром, полагает эксперт.
"Я не думаю, что главным и окончательным бенефициаром будет Польша. Я думаю, что, скорее всего, это будут британцы, американцы, может быть, в какой-то степени немцы. Может быть, даже между этими силами будет идти какое-то соперничество. Но я не думаю, что это будут исключительно поляки", — добавил он.
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