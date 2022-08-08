Европа может отказаться от газа из Британии из-за токсичных примесей

Несколько энергетических компаний призвали Британию срочно принять меры в связи с увеличением до беспрецедентного уровня опасных примесей в газе, который страна поставляет в Европу. По данным газеты Financial Times, с начала года из-за сильного загрязнения поставки топлива в Бельгию приходилось дважды останавливать.

На фоне энергетического кризиса и опасений по поводу прекращения экспорта газа из России Великобритания увеличила объём поставок газа в страны ЕС. Лондон берёт топливо у США и Катара, затем перерабатывает и отправляет по подводным трубопроводам в Бельгию и Нидерланды. Однако качество СПГ не радует. По данным Financial Times, там встречаются токсичные, радиоактивные и пирофорные материалы. Если Лондон не решит проблему, Европа может приостановить поставки ради безопасности.