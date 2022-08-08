Вассерман объяснил, почему отношение к Украине в Европе меняется в худшую сторону

Отношение Европы к России и Украине меняется, и главным образом из-за материального фактора, а не из-за культурных различий между жителями ЕС и Незалежной, рассказал депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в интервью РИА ФАН.

По его словам, одним из свидетельств перемен стал факт появления президента РФ Владимира Путина на обложке немецкого журнала Der Spiegel, причём этот выбор редакция объяснила словами: "Он — народ". Так, подчёркивает Вассерман, со временем отношение ЕС к сторонам украинского конфликта меняется по мере "развития успеха" специальной военной операции в Донбассе.

"Отношение к Украине в Европе меняется в худшую сторону. Причиной этому является поведение беженцев, которые ведут себя так, как будто сам чёрт не брат и все им должны, за исключением тех, которые обязаны", — пояснил Вассерман.

При этом отношение к России в ЕС меняется к лучшему. Во многом этому способствует экономическая блокада, приведшая к катастрофе в Европе, говорит Вассерман.