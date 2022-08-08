Россиян могут лишить лазейки для поездок в Европу
Финляндия собралась ограничить транзитный туризм из России в Европу
Финляндия собралась бороться с российскими путешественниками, которые используют её "только как транзитную страну на пути к средиземноморским курортам" после отмены прямого авиасообщения между РФ и ЕС. Об этом заявил глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер в интервью телекомпании Yle.
"Мы будем реагировать, если люди действительно начнут ездить в другие страны по шенгенским визам, выданным Финляндией", — подчеркнул он.
По его словам, ответной мерой станет отказ в выдаче новых виз таким предприимчивым россиянам. Также МИД Финляндии ограничит возможность записи на приём в диппредставительства республики в России, что осложнит гражданам РФ получение въездных документов. А в скором времени "может быть увеличен срок рассмотрения визовых заявлений", добавил Таннер.
Как уже писал Лайф, ведущие парламентские партии Финляндии требуют не выдавать визы россиянам. Запрет предлагают не распространять на поездки при необходимости лечения, на граждан РФ – владельцев недвижимости в стране, а также для посещения близких родственников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту инициативу, заявил, что в случае её принятия реакция Москвы будет крайне негативной.
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