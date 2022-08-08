Россиян могут лишить лазейки для поездок в Европу

Финляндия собралась бороться с российскими путешественниками, которые используют её "только как транзитную страну на пути к средиземноморским курортам" после отмены прямого авиасообщения между РФ и ЕС. Об этом заявил глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер в интервью телекомпании Yle.

"Мы будем реагировать, если люди действительно начнут ездить в другие страны по шенгенским визам, выданным Финляндией", — подчеркнул он.