НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 августа, 13:12

Умер актёр из фильма "Кошмар на улице Вязов" Клу Гулагер

<p>Киноактёр Клу Гулагер. Обложка ©<a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/hollywood/78647/foto/46552/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> kino-teatr.ru</a></p>

Киноактёр Клу Гулагер. Обложка © kino-teatr.ru

Американский киноактёр Клу Гулагер умер в возрасте 93 лет в Лос-Анджелесе. Об этом родные знаменитости написали в социальных сетях. По их словам, смерть наступила по естественным причинам.

Гулагер снялся более чем в 165 картинах. В числе самых популярных — "Кошмар на улице Вязов – 2. Месть Фредди", "Возвращение живых мертвецов", "Последний киносеанс" и ряд других. Одной из его последних работ стал фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

Умерла актриса, сыгравшая Пифию в "Матрице"

Умерла актриса, сыгравшая Пифию в "Матрице"

Ранее умер актёр из "Славных парней" Пол Сорвино. Ему было 83 года.

Оксана Попова
  • Новости
  • Утраты
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров