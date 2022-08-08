Умер актёр из фильма "Кошмар на улице Вязов" Клу Гулагер

Американский киноактёр Клу Гулагер умер в возрасте 93 лет в Лос-Анджелесе. Об этом родные знаменитости написали в социальных сетях. По их словам, смерть наступила по естественным причинам.

Гулагер снялся более чем в 165 картинах. В числе самых популярных — "Кошмар на улице Вязов – 2. Месть Фредди", "Возвращение живых мертвецов", "Последний киносеанс" и ряд других. Одной из его последних работ стал фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".